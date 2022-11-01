Данилко висловився про переговори з Росією і сказав, що треба робити з Путіним

Андрій Данилко висловився про відмову влади України від проведення переговорів із путінською Росією, а також озвучив думку про долю керівника Кремля.

Про це співак та шоумен розповів в інтерв'ю у програмі "Скажи Гордєєвій".

Знаменитий артист вважає правильним рішення припинити перемовини з країною-агресором, яка продовжує спроби захопити нові території України.

"Я абсолютно з цим згоден. Які можуть бути переговори? Поверніть все! Я інакше не думаю", - зізнався Данилко.

Зірка наголошує, що під час війни іншого варіанту для України бути не може, окрім перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої країни у загальновизнаних державних кордонах.

"Якраз зрозуміло - а як інакше може бути? Звичайно має бути перемога, має повернутися територія до 1991 року, має повернутися Крим", - пояснює артист.

Також Данилко прокоментував свої висловлювання на адресу російського диктатора Володимира Путіна і висловився про роль топ-пропагандистів у повномасштабній військовій агресії та скоєнні солдатами РФ воєнних злочинів в Україні.

"Ось я кажу - "Путін, щоб ти здох", це образка, так? Неприємна образка. Я вигадую на ходу ці образи про Соловйова, про Скабєєву. Але "здох" - це ж певний образ. Мені б дуже хотілося, щоб він (Путін, - Ред.) постав перед судом. Ось мені реально цього дуже хотілося б. Мені хотілося б на це подивитися. Так само як і Скабєєва ця, цей Соловйов, і Кисельов. Тому що вони знають, що вони роблять", - зазначає співак.

Відео: Андрій Данилко висловився про переговори з РФ, Путіна та топ-пропагандистів