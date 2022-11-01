Данилко высказался о переговорах с Россией и сказал, что нужно делать с Путиным

Андрей Данилко высказался об отказе властей Украины от проведения переговоров с путинской Россией, а также озвучил мнение о судьбе руководителя Кремля.

Об этом певец и шоумен рассказал в интервью в программе "Скажи Гордеевой".

Знаменитый артист считает совершенно правильным решение прекратить переговоры со страной-агрессором, которая продолжает попытки захватить новые территории Украины.

"Я абсолютно с этим согласен. Какие могут быть переговоры? Верните все! Я по другому не думаю", - признался Данилко.

Звезда подчеркивает, что во время войны иного варианта для Украины быть не может, кроме как победа и возобновление территориальной целостности нашей страны в общепризнанных государственных границах.

"Как раз понятно - а как по другому может быть? Конечно должна быть победа, должна вернуться территория к 1991 году, должен вернуться Крым", - объясняет артист.

Также Данилко прокомментировал свои высказывания в адрес российского диктатора Владимира Путина, и высказался о роли топ-пропагандистов в полномасштабной военной агрессии и совершении солдатами РФ военных преступлений в Украине.

"Вот я говорю - "Путин, чтоб ты сдох", это оскорблялка, да? Неприятная оскорблялка. Я придумываю на ходу эти оскорблялки про Соловьева, про Скабееву. Но "сдох" - это же как некий образ. Мне бы очень хотелось, чтоб он (Путин, - Ред.) предстал перед судом. Вот мне реально этого очень хотелось бы. Мне хотелось бы на это посмотреть. Так же, как и Скабеева эта, этот Соловьев, и Киселев. Потому что они знают, что они делают", - отмечает певец.

Видео: Андрей Данилко высказался о переговорах с РФ, Путине и топ-пропагандистах