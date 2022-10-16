Андрій Данилко продає знаменитий Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі: скільки коштує цей автомобіль

Андрій Данилко вирішив продати свій автомобіль Фредді Мерк'юрі. Rolls-Royce 1947 року випуску було придбано у 2013 році у сестри легендарного музиканта Кашміри.

Скільки коштує цей автомобіль та куди підуть кошти від його продажу – читайте у матеріалі нижче.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974, який раніше належав легендарному солісту гурту Queen Фредді Мерк'юрі, з'явився на аукціоні RM Sotheby`s. Ім'я нинішнього власника не вказано, проте в описі сказано, що автомобіль купили у 2013 році у сестри музиканта Кашміри.

Автомобіль належав Фредді Мерк'юрі з 1979 року. Сам він за кермом не їздив та користувався послугами водія. Крім Мерк'юрі на цьому автомобілі їздили багато відомих зірок.

Після смерті Фредді Мерк'юрі в 1991 році машина дісталася у спадок його сестрі Кашмірі. Наскільки відомо, вона не користувалася автомобілем та продала його на аукціоні у 2013 році.

Фото: rmsothebys.com

В одному з інтерв'ю Андрій Данилко зізнався, що купив автомобіль Rolls-Royce, який належав солістові Queen. Але ввезти автомобіль в Україну він так і не зміг - через проблеми з розмитненням. Тому Данилко довелося всі ці роки оплачувати місце на парковці у Лондоні.

Фото: rmsothebys.com

На той момент автомобіль коштував 74 600 фунтів (за курсом 2013 року – 120 тисяч доларів). Зараз машина знову з'явилася на аукціоні і її вартість може бути набагато вищою – на сайті вказано, що стартова ціна від 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Модель не є ексклюзивною чи рідкісною – у 1974 році таких Rolls-Royce було випущено багато. Однак цей автомобіль має свою цікаву історію. Крім того, автомобіль у відмінному вигляді та на ходу.

Фото: rmsothebys.com

На те, що машина належить українському власнику, наштовхує також і на те, куди підуть виручені гроші. В описі сказано, що всі прибутки від продажу цього автомобіля підуть у Superhumans Center – це благодійна організація, створена для надання допомоги українцям.

Клініка цієї організації знаходиться у Львівській області, і проєкт було створено у рамках діючої лікарні для подальшого протезування та реабілітації постраждалих у війні дорослих та дітей. Перших пацієнтів планують приймати вже у січні 2023 року.