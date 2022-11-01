Данилко продає унікальний Rolls-Royce. Стало відомо, куди підуть гроші

Скільки коштує авто, де його можна купити і куди підуть виручені гроші - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чим цей Rolls-Royce унікальний

Данилко виставив на продаж Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску. саме на цій автівці фронтмен культового гурту Queen Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя.

Ця машина піде з молотка вже 5 листопада у Лондоні в рамках аукціону Sotheby's.

Ось так виглядає Rolls-Royce сьогодні (фото: rmsothebys.com)

Цікаво, що вперше аукціонний дім не братиме свій відсоток, як це буває зазвичай, а всі 100% коштів, виручених за авто, перерахує на благодійну мету.

Навіщо Данилко продає авто

За словами всесвітньо відомо артиста, колись він купив цей знаковий автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні.

Але зараз, в складний для нас час, вирішив, що сріблястий автомобіль стане інвестицією в майбутнє країни.

Так, гроші від продажу авто підуть на створення сучасного реабілітаційного центру для дорослих і дітей, які постраждали внаслідок війни.

Він називатиметься Superhumans і розпочне роботу вже на початку 2023 року.

Що відомо про Superhumans

Спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans з'явиться у Львівській області.

Створення закладу відбуватиметься шляхом модернізації та переустаткування діючої державної лікарні.

У клініці робитимуть протезування дорослих і дітей, хірургічні операції з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також лікуватимуть посттравматичний стресовий розлад.

Про створення Superhumans стало відомо влітку (фото: facebook.com/moz.ukr)

Зауважимо, що для будівництва команда Superhumans залучає підтримку благодійників з усього світу.

Проєкт, окрім Данилка, вже підтримали рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка і активістка Труді Стайлер, актор Лієв Шрайбер та інші відомі постаті.