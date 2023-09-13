Тур Вєрки Сердючки опинився під загрозою. Зірка потрапила в неприємності у США

Нещодавно стартував північноамериканський тур Вєрки Сердючки на підтримку України. І ось днями відбулося чергове грандіозне шоу зірки у Нью-Йорку, яке, як виявилось, було на межі зриву.

Які пригоди спіткали Андрія Данилка у США - читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про інцидент

Виконавець із командою здійснили вимушену посадку в Коннектикуті. Це сталося під час перельоту з Чикаго. Спочатку літак не могли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася гроза і його розгорнули.

Грім, блискавки, вітер, годинник очікування на гейте і, нарешті, перенесення рейсу на ранок. У Нью-Йорк три години автомобілем, якби не ще одна перешкода – багаж із костюмами знаходився у працівників аеропорту, яким заборонено видавати валізи під час грози.

Коли погода покращала, часу майже не залишилося (ще 40 хвилин – і все, концерт зірвано). Але організатори Resilience Entertainment майже вчасно доставили всіх до концертної зали Брукліна King's Theatre на таксі - швидкому та непристойно дорогому. На локації на артистів чекали майже 3000 глядачів.

Але всі ці зусилля виявилися марними. Вірка та мама влаштували справжній розрив. Разом з артистами співали, танцювали та посилали путіна у відомому напрямку абсолютно всі, навіть Ед Стейнберг, друг і режисер ранніх кліпів Мадонни. Він уперше побачив live Сердючки й був щиро вражений рівнем перформансу.

Зворушило глядачів також виконання Вєркою хіта L'italiano Тото Кутуньо. Італійський співак, якого нещодавно не стало, був добрим знайомим Андрія Данилка, завжди добре ставився до нього.

Зі сцени артист розповів історію їхнього знайомства та показав спільні фото з особистого архіву, а у фіналі номера сказав: "Чао, Тото, дякую за дитинство".

Концерт Вєрки Сердючки у Брукліні (фото: пресслужба)

До речі, попереду у співака три концерти: 13.09 у Торонто, 16.09 у Сан-Франциско та 17.09 у Лос-Анджелесі.