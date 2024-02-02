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Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: "это личная месть"

Пятница 02 февраля 2024 13:52
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Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: "это личная месть" Фото: Андрей Данилко рассказал о запрете въезда в ОАЭ (Пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

Недавно многочисленные СМИ писали о том, что Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Вроде бы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году, во время которого он высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали "разжигание межнациональной розни".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с сообщением на пресс-службе артиста.

Детали запрета посещать ОАЭ Андрею Данилко

До недавнего времени Данилко даже не знал о своем "ба", но получил подтверждение из собственных источников.

Он сообщил, что выступал он не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие. Во-вторых, официальная причина пожизненного запрета на его пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - рассказал Андрей Данилко.

Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: &quot;это личная месть&quot;

Андрей Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ (пресс-служба)

По словам артиста, он не расстраивается и готовится и дальше собирать полные залы по всему миру, поддерживать Украину и высмеивать российских пропагандистов.

Недавно мы рассказывали феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой известной проводницы.

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Андрей Данилко Объединенные Арабские Эмираты артиси
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