Данилко откровенно рассказал о концертах в России: шокирующие детали

Данилко рассказал о концертах в России (фото: facebook.com/womanhit)

Данилко также поделился мнением об артистах, которые ездят выступать в РФ

Андрей Данилко рассказал, как относится к выступлениям в России, а также к тем украинским звездам, которые отдают предпочтение РФ. Член жюри Национального отбора на "Евровидение-2020" признался, что ему совершенно не интересна политика конкурса в отношении России, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Меня это вообще не интересует и не интересовало до этого. До этого решите, сканируйте, придумайте законы, в чем выступать, что говорить, что петь, какие анализы – это проверьте все, а мы оценим исключительно песню", - сказал Данилко.

Андрей Данилко (Фото: УНИАН)

Концерты Верки Сердючки в России сняты с 2014 года. Однако сейчас Данилко заявляет, что не поехал бы выступать в РФ, даже если бы пригласили.

"Сейчас будет разовый концерт в Штутгарте. В Россию не зовут, наверное знают, что мы не поедем. А люди, которые проводят корпоративные вечеринки не делают их в Москве. Нас не подставляют, они проводят их в Швейцарии, Швеции, например", - поделился Данилко.

Данилко рассказал о концертах в России (видео: YouTube/Pavlovsky News)

Ранее сообщалось о том, что стала известна причина плохого самочувствия Данилко во время съемок новогоднего концерта.