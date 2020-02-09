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Данилко відверто розповів про концерти в Росії: шокуючі деталі

STYLERПерсони    09.02.2020 - 14:34
Данилко відверто розповів про концерти в Росії: шокуючі деталі
Данилко розповів про концерти в Росії (фото: facebook.com/womanhit)

Данилко також поділився думкою про артистів, які їздять виступати в РФ

Андрій Данилко розповів, як ставиться до виступів у Росії, а також до тих українських зірок, які віддають перевагу РФ. Член журі Національного відбору на "Євробачення-2020" зізнався, що йому абсолютно не цікава політика конкурсу щодо Росії, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

"Мене це взагалі не цікавить і не цікавило до цього. До цього вирішите, скануйте, придумайте закони, у чому виступати, говорити, що співати, які аналізи – це перевірте всі, а ми оцінимо виключно пісню", - сказав Данилко.

Данилко відверто розповів про концерти в Росії: шокуючі деталіАндрій Данилко (Фото: УНІАН)

Концерти Вєрки Сердючки в Росії зняті з 2014 року. Однак зараз Данилко заявляє, що не поїхав би виступати в РФ, навіть якщо б запросили.

"Зараз буде разовий концерт в Штутгарті. В Росію не кличуть, напевно знають, що ми не поїдемо. А люди, які проводять корпоративні вечірки не роблять їх у Москві. Нас не підставляють, вони проводять їх у Швейцарії, Швеції, наприклад", - поділився Данилко.

Данилко розповів про концерти в Росії (відео: YouTube/Pavlovsky News)

Раніше повідомлялося про те, що стала відома причина поганого самопочуття Данилко під час зйомок новорічного концерту.

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