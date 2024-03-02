Данилко, Мішина і не тільки: українські зірки, які лежали у психіатричній лікарні

Ксенія Мішина

Все почалося, коли акторка навчалася в економічному виші, усвідомлюючи, що їй це анітрохи не цікаво. Єдиною думкою було те, що в неї не буде професії, якою вона би насолоджувалася. І світ її став "прісним".

Студентські роки далися Мішиній тяжко. Тоді зірка ходила на різні вечірки, вживала алкоголь, палила цигарки та не відчувала особистісного розвитку. Так тривало доти, поки у неї не почалися панічні атаки.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Якоїсь миті Ксенія зрозуміла, що сама не впорається зі своїми проблемами, тож попросила батьків відвести її до психіатричної лікарні на лікування.

"Почався, певно, один із найтяжчих періодів мого життя - апатія, страх, депресивний період, постійні панічні атаки, швидкі, заспокійливі і думки про смерть. Одного дня я попросила батьків відвести мене до психіатричної лікарні, адже дійсно здавалося, що я сходжу з розуму", - розповіла знаменитість.

До слова, у психіатричній лікарні головну героїню першого сезону "Холостячки" направили на лікування до психотерапевтки, яка за три місяці неабияк їй допомогла. Після цього вона вирішила кардинально змінити своє життя, переїхала до Києва та вступила до театрального університету.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрій Данилко

Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, зіткнувся з депресією після скандалу, що стався на Євробаченні в Гельсінкі у 2007 році.

У той час Україна підтримувала дружні відносини з Росією, і слова приспіву "Раша, гудбай!" викликали негативну реакцію в країни-агресорки.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Виконавець стверджував, що насправді співав "Лаша тумбай", але його аргументи не переконали громадськість.

ЗМІ продовжували атакувати знаменитість, російські гастролі було скасовано, що призвело до зменшення доходів від виступів Вєрки Сердючки.

Внаслідок стресу Данилко втратив 10 кілограмів ваги і в результаті не зміг одужати за допомогою київських фахівців.

Він змушений був звернутися за лікуванням до Австрії.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Альона Вінницька

У 2019 році Вінницька дала інтервʼю, в якому зізналася, що лікувалася в психіатричній лікарні. Причиною стало зменшення попиту на її концерти та необхідність звикнути до немедійного життя.

"Спочатку стрес, потім почалася депресія. Потім я лежала в психіатричній лікарні. Я працювала не з психологами, а з психіатрами, настільки мені було погано. Сиділа на антидепресантах", - розповідала зірка.

З часом артистка повернулася до медійного життя, але як ведуча. Разом з Тімуром Мірошниченко вона вела "Зірковий шлях".

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Катерина Тишкевич

Тяжкохвора акторка була готова на будь-які заходи, щоб подолати свої болісні головні болі.

Протягом кількох років вона вживала антидепресанти та інші ліки, які, хоч і трохи, полегшували її стан. Однак після початку повномасштабної війни її стан погіршився.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Тому, після консультації з психотерапевтом, вона вирішила лягти в лікарню, щоб перебувати під постійним наглядом лікарів.

"Я в той час працювала з психотерапевтом, яка була завідуючою у відділенні. Вона дуже зайнята, у неї дуже багато пацієнтів. І її пропозицією було, щоб я туди лягла і ми могли в її перервах, в її вільні віконця працювати ще й психотерапевтично", - розповідала Катерина.

"І, звичайно, щоб у неї була можливість спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тому я опинилася там", - ділилася артистка.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)