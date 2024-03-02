Данилко, Мишина и не только: украинские звезды, лежавшие в психиатрической больнице

Ксения Мишина

Все началось, когда актриса училась в экономическом вузе, осознавая, что ей это нисколько не интересно. Единственной мыслью было то, что у нее не будет профессии, которой она бы наслаждалась. И мир ее стал "пресным".

Студенческие годы дались Мишиной тяжело. Тогда звезда ходила на различные вечеринки, употребляла алкоголь, курила сигареты и не чувствовала личностного развития. Так продолжалось до тех пор, пока у нее не начались панические атаки.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В какой-то момент Ксения поняла, что сама не справится со своими проблемами, поэтому попросила родителей отвести ее в психиатрическую больницу на лечение.

"Начался, вероятно, один из самых тяжелых периодов моей жизни - апатия, страх, депрессивный период, постоянные панические атаки, быстрые, успокаивающие и мысли о смерти. Однажды я попросила родителей отвести меня в психиатрическую больницу, ведь действительно казалось, что я схожу с ума", - рассказала знаменитость.

К слову, в психиатрической больнице главную героиню первого сезона "Холостячки" направили на лечение к психотерапевту, которая за три месяца изрядно ей помогла. После этого она решила кардинально изменить свою жизнь, переехала в Киев и поступила в театральный университет.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрей Данилко

Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, столкнулся с депрессией после скандала, произошедшего на Евровидении в Хельсинки в 2007 году.

В то время Украина поддерживала дружеские отношения с Россией, и слова припева "Раша, гудбай!" вызвали негативную реакцию у страны-агрессора.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Исполнитель утверждал, что на самом деле пел "Лаша тумбай", но его аргументы не убедили общественность.

СМИ продолжали атаковать знаменитость, российские гастроли были отменены, что привело к уменьшению доходов от выступлений Верки Сердючки.

Вследствие стресса Данилко потерял 10 килограммов веса и в результате не смог выздороветь с помощью киевских специалистов.

Он вынужден был обратиться за лечением в Австрию.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Алена Винницкая

В 2019 году Винницкая дала интервью, в котором призналась, что лечилась в психиатрической больнице. Причиной стало уменьшение спроса на ее концерты и необходимость привыкнуть к немедийной жизни.

"Сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах", - рассказывала звезда.

Со временем артистка вернулась к медийной жизни, но как ведущая. Вместе с Тимуром Мирошниченко она вела "Зірковий шлях".

Алена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Екатерина Тишкевич

Тяжелобольная актриса была готова на любые меры, чтобы преодолеть свои мучительные головные боли.

В течение нескольких лет она принимала антидепрессанты и другие лекарства, которые, хоть и немного, облегчали ее состояние. Однако после начала полномасштабной войны ее состояние ухудшилось.

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Поэтому, после консультации с психотерапевтом, она решила лечь в больницу, чтобы находиться под постоянным наблюдением врачей.

"Я в то время работала с психотерапевтом, которая была заведующей в отделении. Она очень занята, у нее очень много пациентов. И ее предложением было, чтобы я туда легла и мы могли в ее перерывах, в ее свободные окошки работать еще и психотерапевтически", - рассказывала Екатерина.

"И, конечно, чтобы у нее была возможность наблюдать мою реакцию на этот новый для меня антидепрессант. Поэтому я оказалась там", - делилась артистка.

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)