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Зірка "Маски-шоу" здивував розміром своєї пенсії і зізнався, чим заробляє на життя

П'ятниця 01 березня 2024 15:48
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Зірка "Маски-шоу" здивував розміром своєї пенсії і зізнався, чим заробляє на життя Володимир Комаров (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Вчора, 29 лютого, зірці культового гумористичного серіалу "Маски-шоу" Володимиру Комарову виповнилось 60 років. Актор зізнався, яку пенсію йому нарахували від держави.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста OBOZ.UA.

Володимир Комаров розсекретив розмір своєї пенсії

За словами чоловіка, пенсія у нього буде дві тисячі гривень. Однак, каже він, багато грошей йому і не треба.

"Щоб вистачало на щоденні витрати, а якщо ще вдасться виїхати хоч раз на рік у відпустку - взагалі чудово. Поки що на поїздки не вистачає: у мене пенсія буде 2 тисячі гривень. Ну, у нас таке життя зараз в Україні, що вдієш", - поділився актор.

Зірка &quot;Маски-шоу&quot; здивував розміром своєї пенсії і зізнався, чим заробляє на життя

Володимир Комаров (фото: facebook.com/komasya)

Крім того, Комаров має ще декілька джерел доходу, які ніяк не пов’язані з кар’єрою артиста.

Зірка "Маски-шоу" є єдиним в Одесі майстром, який створює авторські люльки для паління.

"Якось глянув на YouTube ролик, з чого роблять цигарки. З'ясувалося, що в тому, що сьогодні продається в магазинах, немає тютюну, ось така справа, а я хотів палити саме тютюн. Ось і прийшов до того, що краще перейти на люльку", - розповів Володимир.

"А їх має бути хоча б кілька, бо після паління трубці треба відпочити, подихати. Якщо палити часто одну й ту саму, змінюється смак тютюну - не на краще", - додав він.

Зірка &quot;Маски-шоу&quot; здивував розміром своєї пенсії і зізнався, чим заробляє на життя

Володимир Комаров (фото: facebook.com/komasya)

Також Комаров сказав, скільки йому вдається заробити в цій сфері.

"До речі, українські майстри вважаються одними з найкращих у світі, я наймолодший серед них. Люлька - це недешеве задоволення. Майстерський виріб із хорошого дерева не може коштувати менше 100 доларів. І на її виготовлення витрачається чимало часу - нерідко цілий тиждень", - поділився артист.

Володимир має ще одне захоплення - водить по Одесі екскурсії.

"Взимку - практично ні, це традиційно час застою, а з березня почну. Маршрути й теми вигадую сам. Що це може бути? Район Молдаванки, де виріс, або, наприклад, алкогольна екскурсія центром міста, бо свого часу я любив випити - розуміюся в цьому. Бувають і індивідуальні екскурсії - мені постійно пишуть в особисті повідомлення: а можна замовити?", - розповів він.

Раніше зірка "МастерШеф" розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід.

Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати" засудив війну і втік з Росії.

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