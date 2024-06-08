Даніла, Киріл та Віталік. Мовознавець пояснив, як зросійщення імен впливає на майбутнє дітей

За словами фахівця з української мови, в Україні є батьки, які від народження не тільки неправильно записують ім'я дитини, а й ще називають його неправильно і це - зросійщення.

Наприклад, у свідоцтві пишуть імена з російською вимовою - "Нікіта", "Кіріл", "Даніла" або "Даніїл".

Авраменко вказує на суттєву помилку, яка впливає на майбутнє дітей і радить записувати правильні варіанти імен.

"Потрібно записувати у свідоцтво про народження імена згідно з українською традицією. Щоб потім, коли в "Даніла" чи "Кіріла" народиться донька або син, не виникло труднощів з ім'ям по батькові. Ольга "Даніловна" або Богдан "Кірілович", - виходить суржик", - попередив експерт.

"Кіріл" українською мовою правильно - "Кирило", "Нікіта" - "Микита", а "Данила" - "Данило".

Крім того, у розмові часто чоловіків називають Віталік, Толік, Діма, Вадік, Костік. Але це також русизми, бо в українській мові немає суфікса -ік, він є тільки в російській мові.

"Записуйте своїх дітей, згідно з українською традицією, а звертайтеся до них у побуті так, як вам до вподоби", - радить мовознавець.