"Даніла, Киріл та Віталік". Языковед объяснил, как русификация имен влияет на будущее детей

По словам специалиста по украинскому языку, в Украине есть родители, которые с рождения не только неправильно записывают имя ребенка, но еще называют его неправильно и это - это русификация.

Например, в свидетельстве пишут имена с русским произношением - "Никита", "Кирил", "Данила" или "Даниил".

Авраменко указывает на существенную ошибку, которая влияет на будущее детей и рекомендует записывать правильные варианты имен.

"Нужно записывать в свидетельство о рождении имена согласно украинской традиции. Чтобы потом, когда у "Даніла" или "Киріла" родится дочь или сын, не возникло трудностей с отчеством. Ольга "Даніловна" или Богдан "Кірилович", - выходит суржик", - предупредил эксперт.

"Кирилл" на украинском языке правильно - "Кирило", "Никита" - "Микита", а "Данила" - "Данило".

Кроме того, в разговоре часто мужчин называют Виталик, Толик, Дима, Вадик, Костик. Но это тоже русизмы, потому что в украинском языке нет суффикса -ик, он есть только в русском языке.

"Записывайте своих детей, согласно украинской традиции, а обращайтесь к ним в быту так, как вам нравится", - советует языковед.