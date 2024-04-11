Дан Балан різко поставив крапку в історії з Тіною Кароль

Так, навколо Балана та Кароль уже багато років ходять чутки. Фани артистів вірили, що між ними спалахнув роман, коли вони були зірковими тренерами на шоу "Голос країни".

Кароль та Балан (фото: media.1plus1.ua)

На тлі цього у мережі навіть з'явилися фан-акаунти, в яких шанувальники збирали спільні фото Кароль та Балана. Однак бувало й так, що користувачі дуже гостро реагували на той факт, що нині артисти не підігрівають чутки.

І тому Балан вирішив привселюдно звернутися до фанів. Його заява була дуже емоційною.

"Я хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою родину, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки", - написав співак.

"Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства", - додав він, звертаючись до користувачів фан-акаунта, де його "шипперили" з Кароль.

Заява Балана (скриншот)

Співак закликав фанів "прокинутися і зайнятися своїм життям". Балан радить користувачам, які приділяли обговоренню його стосунків із Кароль занадто багато своєї уваги, приділяти час своїй родині.

"Не витрачайте його на цей безглуздий негатив та жорстокість. Вірю, що у вас залишилося щось добре", - зазначив Балан.