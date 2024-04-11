Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль

Так, вокруг Балана и Кароль уже много лет ходят слухи. Фаны артистов верили в том, что между ними вспыхнул роман, когда они были звездными тренерами на шоу "Голос країни".

Кароль и Балан (фото: media.1plus1.ua)

На фоне этого в сети даже появились фан-аккаунты, в которых поклонники собирали совместные фото Кароль и Балана. Однако бывало и так, что юзеры слишком остро реагировали на тот факт, что сейчас артисты не подогревают слухи.

И потому Балан решил публично обратиться к фанам. Его заявление было весьма эмоциональным.

"Я хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года", - написал певец.

"Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим делает ваше сообщество опасным для общества", - добавил он, обращаясь к пользователям фан-аккаунта, где его "шипперили" с Кароль.

Заявление Балана (скриншот)

Певец призвал фанов "проснуться и заняться своими жизнями". Балан советует пользователям, которые уделяли обсуждению его отношений с Кароль слишком много своего внимания, уделять время своей семье.

"Не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что в вас осталось что-то доброе", - отметил Балан.