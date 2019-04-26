Дала страшную клятву: стала известна тайна королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II дала клятву о том, что останется на своем посту навсегда и не даст своему сыну, принцу Чарльзу, взойти на трон. Об этом рассказал королевский эксперт Тина Браун, пишет издание Express.

Королева Елизавета II планирует умереть в своей собственной кровати, как королева. Такую клятву она дала в Вестминстерском аббатстве.

"Она не уйдет в отставку, потому что она не верит, что речь идет только о должности, она думает, что речь идет о перевоплощение. Она не баллотировалась на должность, поэтому королева умрет в своей постели как Королева", - рассказала Тина Браун и добавила, что Елизавета II принесла клятву, что будет править до конца своей жизни.

"На карту поставлено в центр внимания смена власти, но эта женщина такая, какая есть. Бедному принцу Чарльзу уже 70 лет, но он по-прежнему принц Уэльский", - добавила она.

Королева Елизавета II не собирается в отставку (flickr.com/bcgovphotos)

Однако известно, что королева Елизавета II отпраздновала в прошлое воскресенье свой 93-й день рождения и есть планы о том, чтобы после 21 апреля 2021 года принять закон о регентстве, чтобы принц Чарльз смог стать регентом и взять обязанности королевы на себя, а она останется монархом до самой смерти.

"Ее Величество никогда не уйдет в отставку. Она будет на троне до последнего вздоха. Но после того, как ей исполнится 95 лет, закон о регентстве будет внесен на рассмотрение в парламент", - рассказал другой источник в королевском дворце.

Также известно, что королева уже несколько месяцев проводит частные встречи со своим старшим сыном, чтобы обсудить вопросы государства, а также принц Уэльский был добавлен в список рабочих рассылок.

Последний раз Акт о регентстве был принят в 1810 году, когда Георг III был признан психически нездоровым и правление перешло к его сыну, Георгу IV. Однако королем он стал только спустя десять лет, после смерти своего отца. До этого он правил в статусе принца-регента.

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