Дала страшну клятву: стала відома таємниця королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II дала клятву про те, що залишиться на своєму посту назавжди і не дасть своєму синові, принцові Чарльзу, зійти на трон. Про це розповів королівський експерт Тіна Браун, пише видання Express.

Королева Єлизавета II планує померти у своєму власному ліжку як королева. Таку клятву вона дала у Вестмінстерському абатстві.

"Вона не піде у відставку, тому що вона не вірить, що мова йде тільки про посади, вона думає, що мова йде про перевтілення. Вона не балотувалася на посаду, тому королева помре у своєму ліжку як Королева", - розповіла Тіна Браун і додала, що Єлизавета II принесла клятву, що буде правити до кінця свого життя.

"На карту поставлено в центр уваги зміну влади, але ця жінка така, яка є. Бідному принцу Чарльзу вже 70 років, але він як і раніше принц Уельський", - додала вона.

Королева Єлизавета II не збирається у відставку (flickr.com/bcgovphotos)

Проте відомо, що королева Єлизавета II відсвяткувала минулої неділі свій 93-й день народження і є плани про те, щоб після 21 квітня 2021 року прийняти закон про регенство, щоб принц Чарльз зміг стати регентом і взяти обов'язки королеви на себе, а вона залишиться монархом до самої смерті.

"Її Величність ніколи не піде у відставку. Вона буде на троні до останнього подиху. Але після того, як їй виповниться 95 років, закон про регенство буде внесений на розгляд до парламенту", - розповіло інше джерело в королівському палаці.

Також відомо, що королева вже кілька місяців проводить приватні зустрічі зі своїм старшим сином, щоб обговорити питання держави, а також принц Уельський був доданий в список робочих розсилок.

Останній раз Акт про регенство був прийнятий в 1810 році, коли Георг III був визнаний психічно хворим і правління перейшло до його сина, Георгу IV. Однак королем він став лише через десять років, після смерті свого батька. До цього він правив у статусі принца-регента.

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