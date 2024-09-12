"Дає відчуття безпеки": цей метод допоможе швидко вкласти дитину спати

Що відомо про "метод стільця"

Привчити дитину спати може бути одним із найскладніших завдань для батьків. Від м’яких методів до повного ігнорування їхніх криків, батьки часто вдаються до різноманітних методів, щоб допомогти своїм малюкам заснути.

Ви починаєте з того, що сідаєте в крісло біля ліжка дитини, адже так дитина буде відчувати себе комфортно та спокійно. Щовечора ви відсуваєте стілець трохи далі, поки врешті-решт не вийдете з кімнати.

За словами експерта, це поступове відходження допомагає дитині відчувати себе в безпеці та зміцнює її впевненість, засинати самостійно.

Чому метод дієвий

Цей метод стає популярним завдяки м’якому, але добре організованому підходу до подолання труднощів перед сном. Однак Ешлі стверджує, що ключем до цього є терпіння та послідовність.