"Дает ощущение безопасности": этот метод поможет быстро уложить ребенка спать

Что известно о "методе стула"

Приучить ребенка спать может быть одной из самых сложных задач для родителей. От мягких методов до полного игнорирования их криков родители часто прибегают к различным методам, чтобы помочь своим малышам заснуть.

Вы начинаете с того, что садитесь в кресло возле кровати ребенка, ведь так ребенок будет чувствовать себя комфортно и спокойно. Каждый вечер вы отодвигаете стул немного дальше, пока в конце концов не выйдете из комнаты.

По словам эксперта, это постепенное отхождение помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и укрепляет его уверенность, засыпать самостоятельно.

Почему метод действенный

Этот метод становится популярен благодаря мягкому, но хорошо организованному подходу к преодолению трудностей перед сном. Однако Эшли утверждает, что ключом к этому есть терпение и последовательность.