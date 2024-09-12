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"Дает ощущение безопасности": этот метод поможет быстро уложить ребенка спать

Какой метод поможет ребенку поскорее заснуть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто дети перед сном могут капризничать, всячески выражать недовольство тем, что придется закрывать глаза и отпускать маму. Эксперт поделилась способом, который поможет уложить ребенка спать вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Что известно о "методе стула"

Приучить ребенка спать может быть одной из самых сложных задач для родителей. От мягких методов до полного игнорирования их криков родители часто прибегают к различным методам, чтобы помочь своим малышам заснуть.

Вы начинаете с того, что садитесь в кресло возле кровати ребенка, ведь так ребенок будет чувствовать себя комфортно и спокойно. Каждый вечер вы отодвигаете стул немного дальше, пока в конце концов не выйдете из комнаты.

По словам эксперта, это постепенное отхождение помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и укрепляет его уверенность, засыпать самостоятельно.

Почему метод действенный

Этот метод становится популярен благодаря мягкому, но хорошо организованному подходу к преодолению трудностей перед сном. Однако Эшли утверждает, что ключом к этому есть терпение и последовательность.

 

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

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