"Дает ощущение безопасности": этот метод поможет быстро уложить ребенка спать

Часто дети перед сном могут капризничать, всячески выражать недовольство тем, что придется закрывать глаза и отпускать маму. Эксперт поделилась способом, который поможет уложить ребенка спать вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Приучить ребенка спать может быть одной из самых сложных задач для родителей. От мягких методов до полного игнорирования их криков родители часто прибегают к различным методам, чтобы помочь своим малышам заснуть.
Вы начинаете с того, что садитесь в кресло возле кровати ребенка, ведь так ребенок будет чувствовать себя комфортно и спокойно. Каждый вечер вы отодвигаете стул немного дальше, пока в конце концов не выйдете из комнаты.
По словам эксперта, это постепенное отхождение помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и укрепляет его уверенность, засыпать самостоятельно.
Этот метод становится популярен благодаря мягкому, но хорошо организованному подходу к преодолению трудностей перед сном. Однако Эшли утверждает, что ключом к этому есть терпение и последовательность.
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