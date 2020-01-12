Дадут ли мне Нобелевскую премию? Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление

Сергей Жигунов удивил своим открытием
Анастасия Заворотнюк, о болезни которой всплыли неожиданные подробности, ранее встречалась с Сергеем Жигуновым. Оказывается, мужчина претендует на Нобелевскую премию, о чем пишет на своей странице в социальной сети Instagram.
Российский актер Сергей Жигунов, которого обвиняли в избиении Заворотнюк, был замечен в оккупированном Крыму, откуда до сих пор продолжает делиться снимками.
Так, на одном из фото Сергей Жигунов присел возле молоденьких лимонных деревьев, на которых виднеется несколько дозревших плодов. Под снимком актер пишет, что лично посадил их в конце 2015 года.
"В Крыму не растут цитрусовые, по крайней мере, так все считают. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", - прокомментировал ситуацию Сергей Жигунов.
Отметим, что роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк начался еще во время съемок "Моя прекрасная няня". Между актерами, игравших влюбленных, вспыхнула искра в реальной жизни, и они даже ушли из семей, чтобы быть вместе. Однако отношения Сергея и Анастасии продлились недолго.
По словам режиссера Натальи Бондарчук, актер был груб с ней и неоднократно поднимал руку. Заворотнюк понимала, что подобные инциденты будут повторяться, потому решила уйти.