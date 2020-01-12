Чи дадуть мені Нобелівську премію? Коханець Заворотнюк зробив гучну заяву

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (кадр із серіалу)

Сергій Жигунов здивував своїм відкриттям

Анастасія Заворотнюк, про хворобу якої спливли несподівані подробиці, раніше зустрічалася з Сергієм Жигуновим. Виявляється, чоловік претендує на Нобелівську премію, про що пише на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Російський актор Сергій Жигунов, якого звинувачували у побитті Заворотнюк, був помічений в окупованому Криму, звідки до сих пір продовжує ділитися знімками.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Так, на одному з фото Сергій Жигунов присів біля молоденьких лимонних дерев, на яких видніється кілька дозрілих плодів. Під знімком актор пише, що особисто посадив їх в кінці 2015 року.

"У Криму не ростуть цитрусові, так всі вважають. Сиджу і думаю, чи дадуть мені Нобелівську премію в області ботаніки", - прокоментував ситуацію Сергій Жигунов.

Відзначимо, що роман Сергія Жигунова з Анастасією Заворотнюк почався ще під час зйомок "Моя прекрасна няня". Між акторами, які грали закоханих, спалахнула іскра в реальному житті, і вони навіть пішли із сімей, щоб бути разом. Однак відносини Сергія і Анастасії тривали недовго.

За словами режисера Наталії Бондарчук, актор був грубий з нею і неодноразово піднімав руку. Заворотнюк розуміла, що подібні інциденти повторюватимуться, тому вирішила піти.