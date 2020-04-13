ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эпидемиолог предложил жесткие меры борьбы с COVID-19: заразить молодых

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 08:37
Эпидемиолог предложил жесткие меры борьбы с COVID-19: заразить молодых
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 менее опасен для молодых людей и детей

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, поражая все больше людей. Ведущий немецкий врач-эпидемиолог Александер Кекуле предложил пойти на радикальные меры для борьбы с вирусом - дать заразиться молодым людям, а детей отправить в садики и школы.

По мнению Кукеле, по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса может появиться не ранее, чем через шесть месяцев.

"Учитывая опыт, я бы сказал, что реальность ближе даже до года", - сказал Кекуле, пишет The Telegraph.

И вместо того, чтобы ждать вакцину, эпидемиолог предлагает предпринимать радикальные шаги по выходу из карантина. Он считает, что люди младше 50 лет должны вырабатывать иммунитет уже сейчас.

Отметим, что многие специалисты сходятся в том, что победить штамм вируса SARS-CoV-2 сможет лишь коллективный иммунитет (когда переболеют, по разным оценкам, от 70 до 95% населения).

Вот как эпидемиолог предлагает выходить из тотального карантина:

  • пожилые люди, и люди с хроническими болезнями должны оставаться дома, если они выходят (в самом крайнем случае) - должны использовать маски медицинского стандарта FFP;
  • перейти от социального дистанцирования - к "интеллектуальному" - нужно продумано относиться к мерам защиты (самая сильная должна быть, к примеру, у кассира супермаркета, таксиста);
  • позволить заразиться молодым людям.

"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет", - уверен Кекуле.

В первую очередь, нужно вернуть детей в школы и детские сады, уверен специалист.

Ранее мы писали, какие медицинские маски запрещено использовать в Украине после ужесточения карантина с 6 апреля.

Супрун рассказала, как пережить карантин без конфликтов и негатива В Николаевской области число зараженных COVID-19 возросло до 5
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь