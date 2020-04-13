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У COVID-19 з'явився новий незвичайний симптом: детальний опис

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 11:01
У COVID-19 з'явився новий незвичайний симптом: детальний опис
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може проявлятися самостійними поодинокими атиповими симптомами

Коронавірус COVID-19 у світі вразив вже понад 1,8 мільйона осіб. Головними симптомами хвороби, як відомо, є висока температура, сухий кашель. Але вірусна інфекція не завжди проявляє себе саме так - медики кажуть, що у хвороби з'явилися нові симптоми. Що відомо про атипових ознаках COVID-19 - у матеріалі Styler.

Лікар з України, Ольга Безсонова, волонтер організації Червоний Хрест, що працює в Італії, розповіла про свої спостереження.

Ольга вже кілька років працює в Пізі - в центрі Італії, місто знаходиться в зоні "середньої тяжкості". А епіцентр коронавіруса в країні знаходиться на півночі - у 300-350 км від Пізи - в Мілані і Бергамо, пише Обозреватель.

Медик каже, що переважно симптоми класичні: сухий кашель, температура 37,5-38, часто - вище (її важко збити навіть за допомогою парацетамолу). У важких випадках виникає задишка і дихальна недостатність.

Серед атипових симптомів Ольга назвала нову ознаку хвороби - це втрата чутливості лицьового, трійчастого нервів. При цьому виникає відчуття оніміння, поколювання або болю в області обличчя, шиї. Крім того, іноді виникає втрата нюху і смаку, сльозотеча, фронтальний синусит.

У COVID-19 з'явився новий незвичайний симптом: детальний опис

Ольга Безсонова (фото: соцмережі, колаж: РБК-Україна)

За словами медика, такі незвичні симптоми можуть виникати як самі по собі, так і разом з класичними (температурою і кашлем).

Нагадаємо, що Київ на ранок 13 квітня став лідером в інфікуванні коронавірусом (496 випадків), на другому місці - Чернівецька область (462), на третьому - Івано-Франківська (300).

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