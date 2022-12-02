Сколько холодильник и морозилка могут держать холод без света: названо точное время

Во время длительных отключений электроэнергию в Украине людей интересует, как долго продержится еда в холодильнике и морозильной камере без электричества. Каждая бытовая техника работает по-разному, но есть определенный темным, когда холодильник может держать холод без тока.

Об этом сообщили на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сколько техника хранит холод

Специалисты говорят, что в холодильнике продукты должны храниться при температуре 4,5 градуса или ниже. Температура в морозильнике должна составлять максимум -17 градусов.

Важно помнить, что при правильных условиях ходильная камера способна удерживать приемлемую температуру до 4 часов, полупустая морозилка - до 24 часов, полная морозилка - до 48 часов.

Как "охладить" холодильник или морозилку

Можно запастись пакетами или бутылками с замороженной водой или сухим льдом.

В случае отключения электроэнергии их можно будет поместить в холодильник. Это поможет сохранить холод на более длительное время. Также важно не открывать дверцу прибора вообще.

Кроме того, эксперты не рекомендуют есть пищу, которая была слишком долго в отключенном холодильнике. Необходимо любые подозрительные продукты сразу выбрасывать.

Отметим, если есть термометр для продуктов, то можно проверить и выбросить все, что имеет температуру выше 5 градусов.

Добавим, что если нужно продлить жизнь молока, то можно прокипятить его с небольшим количеством соды. Проверить свежесть яйца можно с помощью раствора соли. Яйца нужно просто опустить в раствор.

Если яйцо свежее, оно осядет на дно, а испорченное выплывет на поверхность.