Cinematic Mode: рассказываем об одной из важнейших функций iPhone 13

14 сентября Apple представила новые модели своих смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. И одна из важнейших функций, которая появилась в этих гаджетах - Cinematic Mode (кинематографический режим).

В чем же "фишка" этой функции, которую активно сейчас обсуждают во всем мире, и как она работает - читайте в материале Styler ниже .

Что такое "кинематографический режим" в iPhone 13?

Cinematic Mode - одна из ключевых особенностей новой серии iPhone 13. Эта функция предназначена для того, чтобы превратить маленький гаджет в настоящую профи камеру для кинематографистов.

Одним словом, это новый режим съемки видео, доступный на всех новых смартфонах этой серии. С его помощью в частности камера телефона "умно" переключает фокус с одного предмета на другой. А еще камера iPhone 13 отслеживает движение человека в кадре и держит фокус на нем.

Скриншот (apple.com)

"С помощью этой функции камера iPhone 13 может предсказать, когда кто-то войдет в кадр, а затем сосредоточится на них, когда они появятся. Это значительно облегчает съемку фильмов и позволяет вам концентрироваться на кадрировании, а не переживать о проблеме фокусировки", - объясняют эксперты.

Кроме того, изменить фокус или отрегулировать эффект боке в новых телефонах можно даже после того, как вы уже сняли видео.

Скриншот (apple.com)

В то же время у тех пользователей "яблочных" смартфонов, которые не доверяют алгоритмам правильной фокусировки, есть возможность вручную зафиксировать фокус на объекте, а iPhone 13 продолжит отслеживать этот объект на протяжении всей сцены.

То есть, теперь любой сможет делать креативные снимки и видео, не тратя много средств на профессиональное снаряжение.



Но есть одно но...

К сожалению, функция Cinematic Mode доступна только на телефонах серии iPhone 13. В более старых iPhone ее нет (и вряд ли когда-нибудь появится).

С одной стороны, для большинства людей отсутствие Cinematic Mode в их телефонах может стать не большой проблемой. Однако людей, которые снимают много видео и фото, производители фактически "принуждают" перейти на iPhone 13...

В Apple же объясняют невозможность внедрения функции "кинематографический режим" в более старых версиях гаджетов тем, что Cinematic Mode работает благодаря процессору A15 Bionic SoC, который "способен выдерживать гораздо более интенсивные рабочие нагрузки, чем его предшественники".

Заметим и то, что на iPhone 13 съемки видео в режиме Cinematic Mode ограничены показателями 1080p (Full HD) со скоростью 30 кадров в секунду.