Cinematic Mode: розповідаємо про одну з найважливіших функцій iPhone 13

Це значить, що власники iPhone 13 зможуть знімати відео як професіонали, не витрачаючись на професійне спорядження.

14 вересня Apple представила нові моделі своїх смартфонів - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. І одна з найважливіших функцій, яка з'явилася у цих гаджетах - Cinematic Mode (кінематографічний режим).

У чому ж "фішка" цієї функції, яку активно зараз обговорюють у всьому світі, і як вона працює - читайте у матеріалі Styler нижче .

Що таке "кінематографічний режим" у iPhone 13?

Cinematic Mode - одна з ключових особливостей нової серії iPhone 13. Ця функція призначена для того, щоб перетворити маленький гаджет на справжню профі камеру для кінематографістів.

Одним словом, це новий режим зйомки відео, доступний на всіх нових смартфонах цієї серії. За його допомогою зокрема камера телефону "розумно" перемикає фокус з одного предмета на інший. А ще камера iPhone 13 відстежує рух людини в кадрі і тримає фокус на ній.

Скриншот (apple.com)

"За допомогою цієї функції камера iPhone 13 може передбачити, коли хтось збирається увійти в кадр, а потім зосередитись на них, коли вони з’являться. Це значно полегшує зйомку фільмів і дозволяє вам концентруватися на кадруванні, ніж перейматися проблемою фокусування", - пояснюють експерти.

Крім того, змінити фокус або відрегулювати ефект боке у нових телефонах можна навіть після того, як ви вже зняли відео.

Скриншот (apple.com)

У той же час у тих користувачів "яблучних" смартфонів, які не довіряють алгоритмам правильного фокусування, є можливість вручну зафіксувати фокус на об’єкті, а iPhone 13 продовжить відстежувати цей об’єкт протягом усієї сцени.

Тобто, тепер будь-хто зможе робити креативні знімки й відео, не витрачаючи багато коштів на професійне спорядження.



Але є одне але...

На жаль, функція Cinematic Mode доступна лише на телефонах серії iPhone 13. У старіших iPhone її немає (і навряд чи коли-небудь з'явиться).

З одного боку, для більшості людей відсутність Cinematic Mode у їхніх телефонах може стати не великою проблемою. Однак людей, які знімають багато відео і фото, виробники фактично "примушують" перейти на iPhone 13...

У Apple же ж пояснюють неможливість впровадження функції "кінематографічний режим" у старіших версіях гаджетів тим, що Cinematic Mode працює завдяки процесору A15 Bionic SoC, який "здатний витримувати набагато більш інтенсивні робочі навантаження, ніж його попередники".

Зауважимо й те, що на iPhone 13 зйомки відео у режимі Cinematic Mode обмежені показниками 1080p (Full HD) зі швидкістю 30 кадрів в секунду.