ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Субота 13 січня 2024 12:38
UA EN RU
Ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно Анна Трінчер з Олександром Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен Олександр Волошин, зізнався, чи розлучилися вони офіційно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера.

Деталі

Фоловери поцікавилися у бізнесмена, чи розірвали вони з виконавицею офіційно шлюб.

За словами Волошина, їх з Трінчер розлучали через електронний сервіс, однак він не до кінця впевнений, що процес завершений.

Ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Волошин відповів, чи розлучився офіційно з Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Ми розлучалися через електронний сервіс (не пам’ятаю назви). Тому точно сказати не можу, але напевно вже офіційно", - повідомив блогер.

Також фоловери запитали в Олександра, чи готовий він вже до нових стосунків.

"Відчуваю, що не готовий", - відповів він.

Ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Волошин поспілкувався з підписниками (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, 28 листопада Трінчер і Волошин випустили спільне інтерв'ю, в якому офіційно оголосили про свій розрив через 14 місяців після весілля.

Як зізналася артистка, ініціатором розлучення став її чоловік, який не приховує, що перегорів у цих стосунках.

Нещодавно друга дружина ексчоловіка Ані Лорак вперше підтвердила їхній розрив.

Читайте РБК-Україна в Google News
розлучення Анна Тринчер звезды шоу-бизнеса