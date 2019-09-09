Чуть не сбил человека: под Киевом пьяный прокурор неадекватно себя вел с полицией (видео)

Правоохранители задержали пьяного прокурора в Белой Церкви, который чуть не сбил человека
В Белой Церкви патрульные задержали пьяного прокурора, который едва своей машиной не сбил человека. Инцидент произошел около 7 утра на территории острова Детства. Об этом говорится в сюжете на YouTube.
Геннадий Шурашкевич работает в Генеральной прокуратуре и 7 сентября был в состоянии алкогольного опьянения, когда чуть не сбил мужчину. Трагедии, к счастью, не произошло.
Мужчина, на которого чуть не совершили наезд, вызвал полицию. Когда патрульные приехали на место происшествия, то пьяный прокурор не только сопротивлялся, но и угрожал представителям власти.
Прокурор в нетрезвом состоянии чуть не сбил человека в Белой Церкви (видео: YouTube/bctv)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с YouTube
Напомним, что под Одессой пьяный мужчина вонзил нож в спину племяннику из-за того, что тот его обозвал.
Ранее сообщалось о том, что украинский прокурор оказался любителем "русского мира".