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В Киеве пьяный водитель сбил спецназовца

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 12:23
В Киеве пьяный водитель сбил спецназовца
Фото: место ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские позже задержали нетрезвого водителя

В Киеве на улице Василия Касияна пьяный водитель сбил сотрудника полка полиции особого назначения №2. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В пресс-службе сообщают, что при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения.

"Водитель, увидев полицейских, изменил направление авто. Наряд решил остановить автомобиль для проверки документов. На требования полицейских водитель не отреагировал и не остановился. Догнав машину, один из спецназовцев подошел к водителю, однако тот в ответ резко начал движение, наехав ему на ногу", - говорится в сообщении.

Полицейские вскоре задержали нетрезвого водителя. Спецназовцу оказывают необходимую медицинскую помощь. Начато уголовное производство по факту угрозы или насилия относительно работника правоохранительного органа.

"Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале в Тернопольской области пьяный водитель сбил полицейского и двух гражданских. В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими травмами. По словам виновника ДТП, не смотря на включенные проблесковые маячки автомобиля правоохранителей, автомобиль он не заметил.

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