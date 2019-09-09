Ледь не збив людину: під Києвом п'яний прокурор неадекватно себе вів з поліцією (відео)

В Білій Церкві патрульні затримали п'яного прокурора, який ледь своєю машиною не збив людину. Інцидент стався близько 7 ранку на території острова Дитинства. Про це йдеться в сюжеті на YouTube.

Геннадій Шурашкевич працює в Генеральній прокуратурі і 7 вересня був у стані алкогольного сп'яніння, коли мало не збив чоловіка. Трагедії, на щастя, не сталося.

Чоловік, на якого мало не вчинили наїзд, викликав поліцію. Коли патрульні приїхали на місце події, то п'яний прокурор не тільки пручався, але і погрожував представникам влади.

Прокурор у нетверезому стані ледь не збив людину в Білій Церкві (відео: YouTube/bctv)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Перш, ніж пити і хабарі брати - може думати почнете головою. Беззаконня в місті;

Ви подивіться в ці брехливі очі;

В наручники і в річку такого працівника прокуратури, щоб протверезів;

Сволоту на нари. Як білоцерківець абсолютно щасливий;

У прокуратурі всі такі відморожені?

Поліції респект, всі рівні перед законом;

Перед законом всі рівні;

Звільнити виродка і засудити! Взагалі страх втратили! Дірки в законах шукають і користуються цим виродки! Поліцейські молодці!

Скріншоти з YouTube

Нагадаємо, що під Одесою п'яний чоловік встромив ножа в спину племіннику через те, що той обізвав його.

Раніше повідомлялося про те, що український прокурор виявився любителем "русского мира".