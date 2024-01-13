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Прекрасно подойдет на ужин: как приготовить охотничий шницель с грибным соусом

Суббота 13 января 2024 16:14
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Прекрасно подойдет на ужин: как приготовить охотничий шницель с грибным соусом Охотничий шницель (фото: Deposit photo)
Автор: Татьяна Самарук

Охотничий шницель - блюдо классической немецкой кухни. Обычно его едят с картофелем. Это жареный в панировании кусок телятины или свинины, который подают под сливочным грибным соусом. Такое блюдо станет отличным вариантом для ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится для приготовления

В некоторых регионах Германии "Jägerschnitzel" называют охотничьи колбаски в панировании под томатным соусом.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • свинина - 4 шт.
  • чеснок, зубчики - 4 шт.
  • горчица - 10 г
  • мука пшеничная - 4 ст.л
  • шампиньоны - 150 г
  • лук - 1 шт.
  • сметана - 2 ст.л
  • масло подсолнечное - 4 ст.л
  • соль и черный перец - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно промыть мясо, обсушить, отбить, посолить и поперчить. Чеснок измельчите и натрите им шницели и обмажьте их горчицей.

Затем запанируйте в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистите и измельчите кубиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и жарьте несколько минут. Затем добавьте 1 ст. л муки и сметану, налейте немного воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.

Подавайте шницели к столу под грибным соусом.

Прекрасно подойдет на ужин: как приготовить охотничий шницель с грибным соусомОхотничий шницель (фото: Deposit photo)

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