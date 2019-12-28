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Чудом выжил ради беременной невесты: сеть растрогала история героя АТО (видео)

STYLERВойна    28.12.2019 - 11:55
Чудом выжил ради беременной невесты: сеть растрогала история героя АТО (видео)
Герой АТО Александр Беспалов (коллаж РБК-Украина)

Герой АТО смог выжить после тяжелого ранения в голову, которое считается смертельным

Десантник и герой АТО Александр Беспалов чудом выжил после прострела головы. 21 мая военный получил в зоне боевых действий тяжелое ранение в голову, но сумел вернуться к жизни. Побывав в коме, мужчина решил сделать своей беременной девушке предложение, как только выписался из реанимации. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений все обычно погибают на месте", - рассказывают врачи, которые оперировали Беспалова.

За жизнь бойца медики Днепровской больницы им. Мечникова боролись две недели. Когда Беспалов в реанимации вышел из комы, то сразу попросил зарегистрировать его брак с любимой девушкой, которая в то время была беременна.

Герой АТО чудом выжил после прострела головы

Сейчас десантник 79 десантно-штурмовой бригады проходит реабилитацию. В октябре у него с женой Анной родился сын Алексей. Александр собирает документы для получения инвалидности и ждет компенсацию за ранение от государства, которую до сих пор не получил.

Напомним, что ранее герой АТО вошел в десятку лучших на марафоне морской пехоты в США.

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