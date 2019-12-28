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Дивом вижив заради вагітної нареченої: мережу зворушила історія героя АТО (відео)

STYLERВійна    28.12.2019 - 11:55
Дивом вижив заради вагітної нареченої: мережу зворушила історія героя АТО (відео)
Герой АТО Олександр Беспалов (колаж РБК-Україна)

Герой АТО зміг вижити після важкого поранення в голову, яке вважається смертельним

Десантник і герой АТО Олександр Беспалов дивом вижив після прострілу голови. 21 травня військовий отримав у зоні бойових дій важке поранення в голову, але зумів повернутися до життя. Побувавши в комі, чоловік вирішив зробити своїй вагітній дівчині пропозицію, як тільки виписався з реанімації. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Куля через праве око дійшла до потиличної кістки. Після таких поранень всі зазвичай гинуть на місці", - розповідають лікарі, які оперували Беспалова.

За життя бійця медики Дніпровської лікарні ім. Мечникова боролися два тижні. Коли Беспалов в реанімації вийшов з коми, то відразу попросив зареєструвати його шлюб з коханою дівчиною, яка в той час була вагітна.

Герой АТО дивом вижив після прострілу голови

Зараз десантник 79 десантно-штурмової бригади проходить реабілітацію. У жовтні у нього з дружиною Ганною народився син Олексій. Олександр збирає документи для отримання інвалідності і чекає компенсацію за поранення від держави, яку досі не отримав.

Нагадаємо, що раніше герой АТО увійшов в десятку кращих на марафоні морської піхоти США.

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