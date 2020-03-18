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ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 18:32
ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу
Протест из-за карантина в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине привел к протестам под Киевом

Карантин в Украине привел к усилению ограничительных мер в Киевской области. В Фастове люди, протестующие за ограничение движения транспорта, направляющегося в столицу, ограничили железнодорожное движение для товарных поездов.

Введение чрезвычайной ситуации в Киевской области подразумевает ограниченный въезд и выезд в области и города. Режим ЧС был введен с 18 марта. В социальной сети Facebook опубликовали фотографию, на которой видно, что жители Фастова перекрыли железнодорожное сообщение для товарных поездов.

"Фастов стоит, люди перекрыли движение грузовым поездам", – говорится в сообщении в группе "Винница пассажирская".

ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу

Под Киевом украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу (фото: facebook.com/Винница пассажирская)

В комментариях критикуют жителей Фастова и рекомендуют им оставаться дома во время карантина.

  • А почему, зачем ... Это же не пассажирский, а грузовой ... Больше вреда от того, что они собрались там толпой.
  • Они думают, что после этих действий пустят все поезда (((((
  • Очень жаль, что пример других стран, где эпидемия забрала сотни и тысячи жизней, ничему не учит таких людей.

ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу

Скриншот (facebook.com/Винница пассажирская)

Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Ранее мы рассказывали, что происходит в разных областях в связи с введением карантина.

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