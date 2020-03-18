ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу

Протест из-за карантина в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине привел к протестам под Киевом

Карантин в Украине привел к усилению ограничительных мер в Киевской области. В Фастове люди, протестующие за ограничение движения транспорта, направляющегося в столицу, ограничили железнодорожное движение для товарных поездов.

Введение чрезвычайной ситуации в Киевской области подразумевает ограниченный въезд и выезд в области и города. Режим ЧС был введен с 18 марта. В социальной сети Facebook опубликовали фотографию, на которой видно, что жители Фастова перекрыли железнодорожное сообщение для товарных поездов.

"Фастов стоит, люди перекрыли движение грузовым поездам", – говорится в сообщении в группе "Винница пассажирская".

Под Киевом украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу (фото: facebook.com/Винница пассажирская)

В комментариях критикуют жителей Фастова и рекомендуют им оставаться дома во время карантина.

А почему, зачем ... Это же не пассажирский, а грузовой ... Больше вреда от того, что они собрались там толпой.

Они думают, что после этих действий пустят все поезда (((((

Очень жаль, что пример других стран, где эпидемия забрала сотни и тысячи жизней, ничему не учит таких людей.

Скриншот (facebook.com/Винница пассажирская)

Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Ранее мы рассказывали, что происходит в разных областях в связи с введением карантина.