ЧС в Киевской области: украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу

Карантин в Украине привел к протестам под Киевом
Карантин в Украине привел к усилению ограничительных мер в Киевской области. В Фастове люди, протестующие за ограничение движения транспорта, направляющегося в столицу, ограничили железнодорожное движение для товарных поездов.
Введение чрезвычайной ситуации в Киевской области подразумевает ограниченный въезд и выезд в области и города. Режим ЧС был введен с 18 марта. В социальной сети Facebook опубликовали фотографию, на которой видно, что жители Фастова перекрыли железнодорожное сообщение для товарных поездов.
"Фастов стоит, люди перекрыли движение грузовым поездам", – говорится в сообщении в группе "Винница пассажирская".
Под Киевом украинцы устроили протест и перекрыли железную дорогу (фото: facebook.com/Винница пассажирская)
В комментариях критикуют жителей Фастова и рекомендуют им оставаться дома во время карантина.
Скриншот (facebook.com/Винница пассажирская)
Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.
Ранее мы рассказывали, что происходит в разных областях в связи с введением карантина.