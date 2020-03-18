НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю

Протест через карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призвів до протестів під Києвом

Карантин в Україні призвів до посилення обмежувальних заходів у Київській області. У Фастові люди, які протестують за обмеження руху транспорту, що прямує в столицю, обмежили залізничний рух для товарних поїздів.

Введення надзвичайної ситуації в Київській області передбачає обмежений в'їзд і виїзд в області та міста. Режим НС був введений з 18 березня. У соціальній мережі Facebook опублікували фотографію, на якій видно, що жителі Фастова перекрили залізничне сполучення для товарних поїздів.

"Фастів стоїть, люди перекрили рух вантажним поїздам", – йдеться в повідомленні в групі "Вінниця пасажирська".

Під Києвом українці влаштували протест і перекрили залізницю (фото: facebook.com/ Винница пассажирская)

В коментарях критикують жителів Фастова і рекомендують їм залишатися вдома під час карантину.

А чому, навіщо ... Це ж не пасажирський, а вантажний ... Більше шкоди від того, що вони зібралися там натовпом.

Вони думають, що після цих дій пустять всі поїзди (((((

Дуже шкода, що приклад інших країн, де епідемія забрала сотні й тисячі життів, нічому не вчить таких людей.

Скріншот (facebook.com/Винница пасажирська)

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса в Україні.

Раніше ми розповідали, що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.