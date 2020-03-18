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НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 18:32
НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю
Протест через карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призвів до протестів під Києвом

Карантин в Україні призвів до посилення обмежувальних заходів у Київській області. У Фастові люди, які протестують за обмеження руху транспорту, що прямує в столицю, обмежили залізничний рух для товарних поїздів.

Введення надзвичайної ситуації в Київській області передбачає обмежений в'їзд і виїзд в області та міста. Режим НС був введений з 18 березня. У соціальній мережі Facebook опублікували фотографію, на якій видно, що жителі Фастова перекрили залізничне сполучення для товарних поїздів.

"Фастів стоїть, люди перекрили рух вантажним поїздам", – йдеться в повідомленні в групі "Вінниця пасажирська".

НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю

Під Києвом українці влаштували протест і перекрили залізницю (фото: facebook.com/ Винница пассажирская)

В коментарях критикують жителів Фастова і рекомендують їм залишатися вдома під час карантину.

  • А чому, навіщо ... Це ж не пасажирський, а вантажний ... Більше шкоди від того, що вони зібралися там натовпом.
  • Вони думають, що після цих дій пустять всі поїзди (((((
  • Дуже шкода, що приклад інших країн, де епідемія забрала сотні й тисячі життів, нічому не вчить таких людей.

НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю

Скріншот (facebook.com/Винница пасажирська)

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса в Україні.

Раніше ми розповідали, що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.

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