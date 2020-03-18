НС у Київській області: українці влаштували протест і перекрили залізницю

Карантин в Україні призвів до протестів під Києвом
Карантин в Україні призвів до посилення обмежувальних заходів у Київській області. У Фастові люди, які протестують за обмеження руху транспорту, що прямує в столицю, обмежили залізничний рух для товарних поїздів.
Введення надзвичайної ситуації в Київській області передбачає обмежений в'їзд і виїзд в області та міста. Режим НС був введений з 18 березня. У соціальній мережі Facebook опублікували фотографію, на якій видно, що жителі Фастова перекрили залізничне сполучення для товарних поїздів.
"Фастів стоїть, люди перекрили рух вантажним поїздам", – йдеться в повідомленні в групі "Вінниця пасажирська".
Під Києвом українці влаштували протест і перекрили залізницю (фото: facebook.com/ Винница пассажирская)
В коментарях критикують жителів Фастова і рекомендують їм залишатися вдома під час карантину.
Скріншот (facebook.com/Винница пасажирська)
Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса в Україні.
Раніше ми розповідали, що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.