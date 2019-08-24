Чревато сколиозом: Комаровский рассказал о правильном рюкзаке для школьника

Доктор Комаровский рассказал родителям, как не навредить школьнику неправильно подобранным портфелем
Доктор Комаровский посоветовал родителям школьников, как правильно выбрать школьный рюкзак, который бы не навредил здоровью ребенка. Именитый педиатр разместил соответствующее видео на своей странице в Instagram.
По мнению Комаровского, правильный рюкзак для школьника должен соответсвовать пяти основным требованиям, среди которых специальные лямки и нашивки-фликеры.
Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)
Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)
Ранее педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.
К слову, ранее мы писали о десяти нововведениях, которые ждут школьников уже с 1 сентября 2019 года. Среди них обязательная вакцинация и обновленное школьное меню, которое предусматривает "шведский стол".
Стоит отметить, что недавно Евгений Комаровский дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Педиатр рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.