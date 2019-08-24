Чревато сколиозом: Комаровский рассказал о правильном рюкзаке для школьника

Доктор Комаровский посоветовал родителям школьников, как правильно выбрать школьный рюкзак, который бы не навредил здоровью ребенка. Именитый педиатр разместил соответствующее видео на своей странице в Instagram.

По мнению Комаровского, правильный рюкзак для школьника должен соответсвовать пяти основным требованиям, среди которых специальные лямки и нашивки-фликеры.

Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)

Пять требований для правильного школьного рюкзака:

Рюкзак должен заканчиваться на уровне поясницы, перехода в ягодицы, то есть как-бы упираясь в попу.

Рюкзак должен быть жестким, в первую очередь спинка. Это нужно для того, чтобы, когда ребенок ходит, у него была прямая спина и не развивался кифоз и сколиоз.

Рюкзак должен плотно прилегать к спине. Спереди, важно чтобы он лямками прилегал к плечам. Нужно, чтобы были специальные фиксаторы к животу. Все это необходимо для того, чтобы рюкзак не болтался во время ходьбы.

Лямки должны быть амортизирующими - с мягкими вставками.

На рюкзаке должны быть светоотражатели - специальные фликеры, чтобы в темное время суток водитель смог увидеть ребенка со 120 метров. Это очень важно для безопасности ребенка.

Комаровский рассказал, каким должен быть школьный рюкзак (nus.org.ua)

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