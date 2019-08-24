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Загрожує сколіозом: Комаровський розповів про правильний рюкзак для школяра

STYLERЖиття    24.08.2019 - 08:19
Загрожує сколіозом: Комаровський розповів про правильний рюкзак для школяра
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів батькам, як не нашкодити школяреві неправильно підібраним портфелем

Доктор Комаровський порадив батькам школярів, як правильно вибрати шкільний рюкзак, який би не зашкодив здоров'ю дитини. Іменитий педіатр розмістив відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

На думку Комаровського, правильний рюкзак для школяра має відповідати п'яти основним вимогам, серед яких спеціальні лямки і нашивки-флікери.

Загрожує сколіозом: Комаровський розповів про правильний рюкзак для школяра

Комаровський розповів, яким має бути шкільний рюкзак (nus.org.ua)

П'ять вимог для правильного шкільного рюкзака:

  • Рюкзак повинен закінчуватися на рівні попереку, переходу в сідниці, тобто як-би впираючись в попу.
  • Рюкзак повинен бути жорстким, в першу чергу спинка. Це потрібно для того, щоб, коли дитина ходить, у неї була пряма спина і не розвивався кіфоз і сколіоз.
  • Рюкзак повинен щільно прилягати до спини. Спереду, важливо щоб він лямками прилягав до плечей. Треба, щоб були спеціальні фіксатори до живота. Все це необхідно для того, щоб рюкзак не бовтався під час ходьби.
  • Лямки повинні бути амортизуючими - з м'якими вставками.
  • На рюкзаку повинні бути світловідбивачі - спеціальні флікери, щоб в темний час доби водій зміг побачити дитину зі 120 метрів. Це дуже важливо для безпеки дитини.

Комаровський розповів, яким має бути шкільний рюкзак (nus.org.ua)

Раніше педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.

До речі, раніше ми писали про десять нововведень, які чекають на школярів вже з 1 вересня 2019 року. Серед них обов'язкова вакцинація і оновлене шкільне меню, яке передбачає "шведський стіл".

Варто відзначити, що нещодавно Євген Комаровський дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Педіатр розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

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