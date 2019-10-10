ЧП с украинцами в аэропорту Риги: история получила продолжение

ЧП с украинцами в аэропорту Риги (Коллаж РБК-Украина)

В Риге по вине аэропорта застряли 20 граждан Украины

В международном аэропорту города Риги, Латвия, застряли 20 граждан Украины. Самолет в Киев улетел без пассажиров, так как из-за плохой работы пограничного контроля, они просто не успели за 4 часа попасть на свой рейс. Как рассказал один из пострадавших пассажиров, Александр Глущенко, ни авиакомпания, ни сотрудники аэропорта, ни Посольство Украины в Латвии, не высказали желание помочь пострадавшим. Люди остались в чужой стране без билетов, без денег, без жилья.

Граждане Украины вынуждены находится в Латвии уже вторые сутки, так как помочь им решить проблему на данный момент никто не захотел. В Посольстве Украины в Латвии сообщили, что о проблеме уже знают, но никаких вариантов помощи не предложили.

С пострадавшими пассажирами связались представители аэропорта Риги, однако и они не предложили никаких вариантов решения проблемы.

"Меня, как и всех остальных, больше интересует компенсация за причиненные неудобства, непредвиденные финансовые растраты и моральный ущерб. Этот вопрос в первую очередь интересует всех остальных пассажиров рейса Рига-Киев 8 октября. Кто вынужден был из-за халатности служб аэропорта остаться в Риге и не улететь домой!" - написал Глущенко на своей странице в Facebook.

Скриншоты (facebook.com/alex.gluschenko)

Он добавил, что ни аэропорту, ни авиакомпании не получится уйти от ответственности, так как есть договора о предоставлении услуг.

"Отсидеться в кустах не получится, так как у нас с авиаперевозчиком экономические взаимоотношения. И международные правила оказания услуг распространяются одинаково, что на лоукостера, что на 5*. А в оплаченных счетах за авиа имеется даже пункт под названием "аэропортовый сбор". Авиакомпания выбрала этих "партнеров", которые не оказали полный перечень предоплаченных услуг, чтобы пассажиры попали на борт и улетели", - добавил пассажир.

В сообщении Посольства Украины в Латвии указано, что на данный момент готовится официальное заявление по данной ситуации, а также указано, что пострадавшим пассажирам предложили помочь улететь вместо Киева в Минск.