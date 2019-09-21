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Весело, но грустно: МАУ оказалась в центре громкого скандала

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 13:28
Весело, но грустно: МАУ оказалась в центре громкого скандала
МАУ угодила в скандал (фото: flyuia.com)

Авиакомпания шокировала своим сервисом

Авиакомпания МАУ продолжает шокировать своим сервисом пассажиров. На этот раз с неприятностями столкнулся Богдан Болховецкий, который и поделился подробностями в социальной сети Facebook.

"Надо лететь, срочно, без вариантов. Рядом, в европы. Обычно 6000-7000, но мне же срочно - есть только за 15700. Плюс 25 баксов за оформление в кассе, плюс 1 процент за денежный перевод, плюс 470 гривен за выбор места - отказать, плюс 1400 за чемодан - отказать - и сейчас важно - это всё за эконом. Бизнес на этот же рейс - запоминаем - 44600. Еду в Борисполь бесконечных два с половиной часа, чудом успеваю добежать последним до гейта, рейс овербукд, меня бесплатно апргейдят в бизнес", - пишет очевидец.

По словам Богдана Болховецкого, компания МАУ практикует овербукинг и таким образом "досаживает" в самолеты граждан. То есть на рейс продают больше билетов, чем по факту есть посадочных мест в самолете. Благодаря этому в бизнес-классе становится больше "лишних пассажиров" и это очень сказывается на качестве услуг. Кроме того, пассажиры рискуют остаться без еды.

Одна из стюардесс случайно испортила обед одного из пассажиров дорогого бизнес-класса, и в итоге тот остался без еды. Чтобы он не поднимал шум, ему предложили съесть надкушенную булочку. От чего пассажир, конечно, отказался.

"Вы, когда следующий раз будете покупать билеты МАУ, лучше откажитесь. С ними, конечно, очень весело. Но и очень стыдно", - резюмировал он.

Подписчики отреагировали на новость с юмором. Однако некоторым было не до смеха, потому что подобные ситуации происходили и с ними:

  • Обычно так бывает - косячит МАУ, а стыдно тебе.
  • Моего папу как-то так же засунули в бизнес. Ибыл противный скандал. МАУ умеют.
  • Спасибо. Пишешь, как и говоришь, шикарно. Весело, но грустно.

Весело, но грустно: МАУ оказалась в центре громкого скандала

Скриншот комментариев: facebook.com/bolkhovetsky

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