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В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 17:03
В Черкассах в школе распылили газ, 20 детей госпитализированы
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В результате распыления учебный процесс временно прекращен

В Черкассах в школе №29 распылили газ, из-за чего в больницу было госпитализированы 20 учеников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Инцидент произошел 10 сентября около 12:30. Сообщается, что агрессивную газовою смесь было распылено в фойе школы.

"Для дополнительного обследования в Черкасскую областную детскую больницу госпитализировано 20 учеников. По состоянию на 16:15 на дополнительное обследование оставлено 19 детей. Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у 1 ребенка - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По результатам замера воздуха и почвы не было обнаружено превышения норм вредных веществ. Также в норме радиационный фон.

По сообщению ГСЧС учебный процесс в заведении временно приостановлено. Из школы проведена эвакуация 257 учеников.

Напомним, в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Газ распылил один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале сентября в Черкассах произошло массовое отравление, в результате которого пострадали 9 человек. Из них 5 детей до 17 лет.

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