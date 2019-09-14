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НП в школі: на Закарпатті сталося масове отруєння дітей

STYLERЖиття    14.09.2019 - 16:57
НП в школі: на Закарпатті сталося масове отруєння дітей
НП в школі: Мукачево масове отруєння дітей (фото: facebook.com/screennews.ad)

Школярі надихалися невідомою речовиною і потрапили в лікарню

Вчора, 13 вересня, семеро учнів школи № 10 міста Мукачево Закарпатської області були доставлені в лікарню з отруєнням невідомою речовиною. Про це повідомляє поліція області.

Троє дітей перебувають у тяжкому стані в реанімації, у них спостерігається втрата свідомості і судоми. У інших чотирьох дітей - отруєння середньої тяжкості. Вони скаржаться на головний біль та блювання, але їх стан стабільний.

Поліція в даний момент встановлює всі деталі інциденту. Призначена токсикологічна експертиза, яка покаже, що викликало отруєння дітей через дихальні шляхи.

НП в школі: на Закарпатті сталося масове отруєння дітей

НП в школі: Мукачево масове отруєння дітей (ілюстративне фото: pixabay.com)

За даними місцевих ЗМІ, в школі постраждали учні 5 і 6 класів. Причиною отруєння дітей стало розпорошення невідомим газового балончика прямо в школі під час перерви.

Поліція розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, мова йде про хуліганство.

Нагадаємо, що в Черкасах у фойє школи №29 розпорошили газ. В результаті інциденту 20 дітей були госпіталізовані. Навчальний процес був припинений. Крім того, зі школи евакуювали 257 учнів.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області сталося масове отруєння на весіллі. Було госпіталізовано 10 осіб.

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