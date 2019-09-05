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В Волынской области произошло массовое отравление после посещения кафе

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 09:31
В Волынской области произошло массовое отравление после посещения кафе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Среди пострадавших 2 ребенка

В Волынской области после посещения кафе отравились 16 человек, среди которых 2 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в течение 2 и 3 сентября в Любешовскую центральную больницу с признаками пищевого отравления поступили 16 человек, из них - 2 ребенка. Все пострадавшие 31 августа посещали кафе "Олеся" в селе Зализныця.

Отмечается, что сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление после употребления полуфабрикатов, приобретенных в одном из местных магазинов. По состоянию на утро 5 сентября в инфекционное отделение госпитализировали 12 человек, из них 5 детей.

РБК-Украина писало, что во Львовской области произошло отравление на праздновании свадьбы. В больницу были госпитализированы 10 человек. Среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что сейчас проводятся лабораторные исследования продуктов питания.

Кроме того, еще одно массовое отравление произошло в Одесской области. В больницу Одессы с симптомами пищевого отравления были госпитализированы 23 человека, которые употребляли шаурму в селе Авангард. Среди пострадавших 3 ребенка.

В Черкассах произошло массовое отравление людей Количество пострадавших от отравления шаурмой в Одесской области перевалило за 40
Новости Украины Волынская областьотравление
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