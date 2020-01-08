ЧП в самолете: как спастись в случае авиакатастрофы

Катастрофа украинского самолета в Иране Boeing 737 рейса 752 авиакомпании МАК 8 января привела к гибели 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди которых 11 граждан Украины. По основной версии, крушение произошло по причине возгорания двигателя из-за технической неисправности.

Трагедия заставила в очередной раз задуматься о безопасности полетов в пассажирских самолетах и как действовать в случае ЧП на борту, чтобы спастись.

Как уверяют эксперты, более безопасными для полетов являются большие авиалайнеры. Согласно данным исследования Федерального агентства гражданской авиации США, при крушении и пожаре у пассажиров больших аэробусов шансы на выживание выше, чем у пассажиров меньших размеров по причине аэродинамических свойств корпуса и устройства конструкции.

Согласно статистике, большинство инцидентов на авиалиниях случается в моменты взлета и посадки лайнера, поэтому в эти моменты лучше не спать и сохранять бдительность. Важно обратите внимание на индикаторы ремней безопасности над сиденьями - при взлете и посадке вы должны быть готовы в случае инцидента быстро покинуть самолет.

В случае аварийной посадки лучше всего находиться как можно ближе к выходу. Предпочтительнее выбирать места не дальше, чем за 5 рядов до выхода. У пассажиров, сидящих в первых 5 рядах от аварийного люка, шансов выжить в случае инцидентов больше.

В крупных бортах запасных и аварийных выходов как правило 6: по 2 с каждой стороны в носовой, хвостовой и центральной части судна.

Внимательно слушайте инструктаж бортпроводников, которые подробно рассказывают, где находятся аварийные выходы, кислородные маски и другие спасательные средства.

По словам опытного штурмана Игоря Ободкова для сайта "МН", обычно очень сложно понять, что самолет начал падать.

"Когда человек летит в самолете, он теряется в пространстве. Даже пилот не сможет четко определить положение самолета в воздухе, если не видно горизонта. А вот, например, тряска - это не показатель, поскольку это может быть обыкновенная болтанка. Плохой признак, если на борту пахнет горелым", - рассказал он.

При разгерметизации корпуса у человека на борту самолета есть меньше 15 секунд до потери сознания, пишет "Сегодня". Стоит помнить важное правило - перед тем как помочь соседу, наденьте кислородную маску сами.

Также для спасения в авиакатастрофе рекомендуют положить подушку или мягкие вещи на колени, что поможет смягчить удар и защитить голову.

Нужно надеть спасательный жилет, но не надувать его, если лайнер падает в воду - после удара она может заполнить салон, и надутый жилет затруднит эвакуацию.