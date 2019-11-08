ЧП в метро Киева: появилось важное заявление

В Киеве, в пятницу утром, 8 ноября, произошло ЧП – многие пассажиры не смогли оплатить свой проезд с помощью электронного билета Kyiv Smart Card, так как произошел сбой системы. Проблема возникла в самое пиковое время, когда люди добирались на работу. Масштабный сбой привел к тому, что в подземке образовались огромные очереди, а пассажиры не могли пополнить карты ни в одной из касс.

Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" отреагировала на проблему и принесла извинение пассажирам за причиненные неудобства.

"Уважаемые пассажиры! Система e-билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства!" – такое сообщение появилось на официальной странице метрополитена в Facebook.

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Как пишет "Интерфакс-Украина", к концу 2019 года на станциях метро в Киеве будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета.

"Е-билет — современный универсальный способ оплаты за проезд. Используя его, пассажиры получают удобный сервис и помогают нам сделать систему общественных перевозок более прозрачной и эффективной. Поэтому я рад, что все больше киевлян выбирают электронный билет", - отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Мы работаем над тем, чтобы использование Kyiv Smart Card было максимально доступным для киевлян, и постоянно расширяем сеть точек продаж карточек. Уже к концу года на станциях метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета", - пообещал он.