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ЧП в метро Киева: в переходе между станциями скончался курьер

Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошло ЧП в метрополитене. В переходе между станциями Крещатик и Майдан Независимости обнаружили тело мужчины с рюкзаком службы доставки "Ракета".

Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Транспорт Киева" в Facebook.

Тело мужчины обнаружили прохожие в переходе между станциями Крещатик и Майдан Независимости в воскресенье, 27 июня. На место происшествия вызвали полицию, которая оцепила участок и закрыла один проход для пассажиров. Рядом с погибшим был рюкзак с логотипом службы доставки "Ракета".

Никакой информации о погибшем не известно. Ни в компании службы доставки, ни в КП "Киевский метрополитен" детали инцидента не сообщили. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

В комментариях пользователи предположили, что человеку стало плохо из-за жары или прихватило сердце. Но так как это был выходной день, а поблизости не было других людей – оказать своевременную помощь мужчине не успели.

ЧП в метро Киева - погиб человек

Что рассказали в полиции

В полиции дали комментарий для издания "Сегодня" и сообщили, что в метро скончалась пожилая женщина, а не курьер службы доставки.

"Позавчера в столичном метрополитене умерла женщина пожилого возраста. Ей стало плохо в подземном переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости". Но это точно не курьер, и не мужчина", - отметили в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что это уже второй трагический инцидент за неделю в киевском метрополитене. В пятницу была остановлена синяя ветка метро из-за падения пассажира на рельсы на станции Майдан Независимости. Было предположение, что молодой человек хотел совершить самоубийство.

Позже стало известно, что 23-летнего пострадавшего удалось достать живым из-под вагонов. Его немедленно госпитализировали. Парень был без сознания и с многочисленными травмами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове во время полумарафона скончался 23-летний парень.

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