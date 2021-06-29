НП в метро Києва: у переході між станціями померла людина

Тіло чоловіка виявили перехожі в переході між станціями Хрещатик і Майдан Незалежності в неділю, 27 червня. На місце події викликали поліцію, яка оточила ділянку і закрила один прохід для пасажирів. Поруч із загиблим був рюкзак з логотипом служби доставки "Ракета".

Жодної інформації про загиблого не відомо. Ні в компанії служби доставки, ні в КП "Київський метрополітен" деталі інциденту не повідомили. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

У коментарях користувачі припустили, що людині стало погано через спеку або прихопило серце. Але оскільки це був вихідний день, а поблизу не було інших людей – надати своєчасну допомогу чоловікові не встигли.

НП в метро Києва - загинула людина

Що розповіли в поліції

В поліції дали коментар для видання "Сьогодні" та повідомили, що в метрополітені померла літня жінка, а не кур'єр зі служби доставки.

"Позавчора в столичному метрополітені померла жінка похилого віку. Їй стало погано в підземному переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Але це точно не кур'єр, і не чоловік", - відмітили в правоохоронних органах.