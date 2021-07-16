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ЧП в метро Киева: на Левобережной погиб молодой парень

Автор: Анна Шиканова

В четверг вечером, 15 июля, в метро Киева произошло ЧП. Красная ветка метро перестала работать по обычному графику и все поезда курсировали только от станции Крещатик до Академгородка. На центральных станциях в час пик образовалась давка и как утверждали очевидцы, людей было столько, что некуда была выйти из вагона.

В метрополитене сообщили, что на перегоне Дарница – Левобережный упал человек. И как выяснили в издании "Сегодня", молодой парень погиб от полученных травм на месте.

Молодой человек 1991 года не просто упал на рельсы – он пытался перейти в неустановленном месте и попал под поезд.

На место происшествия оперативны прибыли сотрудники ГСЧС, но оказалось, что помочь пострадавшему они уже не смогут – парень погиб почти сразу от полученных травм, поезд его фактически перерезал пополам.

"Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Личность установлена, погиб от полученных травм", - рассказали в полиции.

Кроме того, совершенно непонятно, как погибший смог пробраться на данный участок, так как он огорожен забором.

В правоохранительных органах предположили, что парень нашел дырку в этом заборе и вышел на рельсы или смог перелезть через этот забор.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области во время работ в канализационной яме погибли двое человек.

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метрогибельчрезвычайное положение