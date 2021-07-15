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ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 18:38
ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве в метро мужчина упал под поезд
Автор: Тетяна Самарук

В четверг, 15 июля, в киевском метрополитене человек упал под поезд. Сотрудники объявили, что ЧП произошло на станции "Левобережная".

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Инцидент произошел около 17:30. На месте работают соответствующие органы.

Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".

"На перегоне "Дарница" – "Левобережный" человек попал под поезд. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)

ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)Фото: в Киеве в метро мужчина упал под вагон поезда (t.me/novynylive)

Кроме того, из метро станции "Лесная" у входа в турникеты образовалась очередь.

ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)

Фото: в Киеве в метро мужчина упал под поезд (РБК-Украина)

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Работают специалисты? Я вам открою секрет, "специалисты" приехали на Левобережную, и через минут 10-15 когда им уже на станции сказали, что вам не сюда, быстро побежали в машину. Это о вашей коммуникации;
  • Приехал поезд со стороны Крещатика, довез людей к Дарнице и высадил всех из вагонов;
  • Может кому-то стало плохо из-за жары. Края платформ ничем не ограничивают пассажиров, это опасно;
  • На станции сейчас объявляют, что ходят поезда Академгородок - Крещатик и Днепр - Лесная.

Ранее мы сообщали, что в киевском метро подростки отметились дерзкой выходкой.

Также давка в метро Киева попала на фото.

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