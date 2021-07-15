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В Черкасской области во время работ в канализационной яме погибли двое человек

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Монастырище, Четверг 15 июля 2021 15:50
В Черкасской области во время работ в канализационной яме погибли двое человек Фото: во время работ в канализационной яме погибли двое мужчин (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

​​В Черкасской области во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли двое человек. Это произошло на улице Соборной в городе Монастырище.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин.

На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, которые спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.

"Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось", - говорится в сообщении.

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