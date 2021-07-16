НП в метро Києва: на Лівобережній загинув молодий хлопець

Молода людина 1991 року не просто впала на рейки - він намагався перейти в невстановленому місці та потрапив під потяг.

На місце події оперативні прибули співробітники ГСЧС, але виявилося, що допомогти постраждалому вони вже не зможуть - хлопець загинув майже відразу від отриманих травм, поїзд його фактично перерізав навпіл.

"Переходив колії у невстановленому місці та потрапив під поїзд, який його переїхав. Особа встановлена, загинув від отриманих травм", - розповіли в поліції.

Крім того, абсолютно незрозуміло, як загиблий зміг пробратися на дану ділянку, оскільки він обгороджений забором.

У правоохоронних органах припустили, що хлопець знайшов дірку в цьому паркані та вийшов на рейки або зміг перелізти через цей паркан.